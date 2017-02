Actualidade

Centenas de civis fugiram hoje do sul de Mossul no meio de combates entre as forças iraquianas e os 'jihadistas' do grupo radical Estado Islâmico (EI), constatou um jornalista da agência de notícias francesa AFP.

"Saímos às cinco horas da manhã. Corremos porque estávamos com medo dos tiros" do EI, disse Baidaa, uma jovem de 18 anos carregando sua filha nos braços.

Os extremistas muçulmanos "não querem que partamos", disse a mulher, muito cansada, depois de horas de caminhada. Os seus dois filhos "não entendem o que se passa" e ficaram "cheios de medo".