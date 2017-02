Actualidade

Uma delegação norte-coreana chegou hoje à Malásia para reclamar o corpo do meio-irmão do líder da Coreia do Norte, morto no aeroporto de Kuala Lampur com o químico VX, um poderoso agente nervoso, a 13 de fevereiro.

O cadáver de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, está no centro de uma batalha diplomática entre a Coreia do Norte e a Malásia.

A Coreia do Norte opôs-se à realização da autópsia pelas autoridades malaias, enquanto a Malásia tem resistido em entregar o corpo sem a obtenção de amostras de ADN e a confirmação de parentes próximos.