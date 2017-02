Actualidade

Os rebeldes huthis impediram hoje o secretário-geral adjunto para os Assuntos Humanitários da ONU, Stephen O'Brien, de entrar na cidade de Taiz, no sudoeste do Iémen, cercada há dois anos por extremistas e seus aliados.

Os huthis detiveram o comboio de O'Brien no acesso ocidental da cidade, localizada a 250 quilómetros no sudoeste da capital Sana, segundo disseram à agência de notícias EFE testemunhas e fontes diplomáticas do Governo do Presidente Abdo Rabu Mansur Hadi.

Taiz, a terceira maior cidade do país e controlada pelas forças leais a Hadi, é cenário de violentos combates há mais de dois anos, como consequência das tentativas dos rebeldes huthis de a dominar.