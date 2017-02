Actualidade

Pelo menos 160 pessoas morreram, nos últimos três meses, em confrontos entre o exército e os grupos rebeldes no nordeste da Birmânia, na fronteira com a China, anunciou hoje um alto responsável do exército.

Mais de 20.000 pessoas saíram da região desde que os combates foram retomados no final de novembro no estado de Shan.

Para os especialistas, os combates nas regiões de fronteira no país são as mais intensos desde os anos de 1980.