Actualidade

O espanhol Juande Ramos é o treinador com quem Pedro Madeira Rodrigues tem acordo para orientar a equipa de futebol do Sporting, caso ganhe as eleições no clube, anunciou hoje o candidato.

Juande Ramos, de 62 anos, está sem clube desde dezembro, depois de ter sido dispensado do Málaga, devido aos maus resultados na liga espanhola. Entre os clubes por que passou antes, destaque para Real Madrid e Sevilha, com o qual conquistou duas edições da Taça UEFA, em 2005/06 e 2006/07.

As eleições do Sporting realizam-se no próximo sábado, 04 de março, e Madeira Rodrigues já afirmou que, se derrotar nas urnas Bruno de Carvalho, atual presidente e também candidato, não quer manter o treinador Jorge Jesus no comando da equipa 'leonina', de momento terceira classificada da I Liga portuguesa de futebol.