Série

Das raposas árticas, às lontras marinhas, dos saguins aos pandas vermelhos, as crias mais fofinhas do planeta reúnem-se todos os dias, às 18h35 no Odisseia, para enternecer os espectadores com os seus olhos grandes e vivaços.

Durante o mês de Março, o Odisseia exibe 26 programas de trinta minutos que retratam o dia-a-dia das crias mais jovens do planeta, acompanhando os seus hábitos alimentares, brincadeiras e pequenas descobertas em direção à vida adulta.