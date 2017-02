Actualidade

A Capitania do Porto de Viana do Castelo, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, coordenou hoje o salvamento de um veleiro francês ao largo daquela cidade, anunciou a Marinha.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revelou que a operação de assistência ao veleiro francês "Montagne", com dois homens a bordo, ocorreu na madrugada de hoje, a cerca de oito milhas a sudoeste de Viana do Castelo, em frente à freguesia de Castelo do Neiva.

A embarcação, de 12 metros de comprimento, "encontrava-se em dificuldades com vários cabos enrolados no veio e presa a redes de pesca".