Actualidade

O presidente do Benfica afirmou hoje que o monumento em homenagem a Cosme Damião é uma "boa inspiração para a conquista do tetra" na I Liga de futebol e agradeceu ao povo lisboeta "pela votação no orçamento participativo".

"Agradeço esta iniciativa, que honra a memória, como instituição, e é, sem dúvida, uma boa inspiração para o trabalho diário que realizamos, para a conquista do tetra e para as vitórias que queremos concretizar", disse Luís Filipe Vieira, na inauguração do monumento.

O líder dos 'encarnados' lembrou que se trata de uma obra que "resulta do voto dos lisboetas no orçamento participativo", o que o levou a agradecer "o sentido da sua votação".