Actualidade

A SAD do Sporting anunciou terça-feira que teve um resultado positivo de 46 milhões de euros (ME) no segundo semestre de 2016, explicado pelas vendas recorde dos futebolistas João Mário, por 40 ME, e Islam Slimani, por 30.

Segundo o comunicado do Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), um volume de negócios de 122,885 ME entre 01 de julho e 31 de dezembro de 2016 "permitiu atingir um resultado positivo no período de 46,521 ME", o que constitui o "melhor resultado semestral de sempre".

Os 'leões' explicam este resultado por um "crescimento sustentado de todas as linhas de receita", bem como com as "duas maiores vendas de jogadores de sempre".