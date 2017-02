Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu o seu primeiro discurso no Congresso norte-americano, na noite de terça-feira, com uma condenação aos recentes atos de violência e ameaças contra comunidades judias no país.

Trump afirmou que estes atos devem servir para recordar que os Estados Unidos, apesar das divisões políticas, são um país "unido em condenar o ódio e o mal em todas as suas formas".

DM // MP