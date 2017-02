Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu na terça-feira, no seu primeiro discurso no Congresso, a proibição de entrada em território norte-americano de determinados estrangeiros para evitar a formação de uma base terrorista no país.

"Não podemos permitir que a nossa nação seja um santuário para os extremistas", afirmou Donald Trump.

Prometendo novas medidas "em breve", considerou que "não é compassivo, mas imprudente, permitir a entrada descontrolada [de pessoas oriundas] de lugares onde não acontece uma verificação adequada".