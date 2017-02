Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira estar a preparar "uma reforma tributária histórica" que irá baixar os impostos das empresas e proporcionar um "alívio fiscal massivo" à classe média.

"A minha equipa económica está a desenvolver uma reforma fiscal histórica que irá reduzir a taxa de impostos das nossas empresas para que possam competir e prosperar em qualquer lugar e com qualquer pessoa", afirmou Donald Trump, no seu primeiro discurso diante do Congresso dos Estados Unidos.

"Ao mesmo tempo, iremos proporcionar um alívio fiscal massivo para a classe média", assegurou o Presidente norte-americano, renovando uma das suas promessas de campanha.