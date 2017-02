Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu na terça-feira ao Congresso norte-americano um dos maiores aumentos dos gastos em Defesa da história do país, para "reconstruir" as Forças Armadas, e reafirmou o apoio à NATO.

"Para manter os Estados Unidos seguros, devemos proporcionar aos homens e mulheres das Forças Armadas as ferramentas de que necessitam", realçou Donald Trump, durante o seu primeiro discurso no Congresso.

"Os desafios que enfrentamos como nação são grandes. Contudo, o nosso povo é ainda maior. E ninguém é maior ou mais valente do que aqueles que lutam com o uniforme pelos Estados Unidos", afirmou o Presidente norte-americano, detalhando que a sua proposta de orçamento para a defesa prevê também um aumento do financiamento para os veteranos de guerra.