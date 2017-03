Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) deve confirmar hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,4% no conjunto de 2016 e 0,6% no último trimestre do ano face aos três meses anteriores.

O INE divulga hoje o destaque das Contas Nacionais Trimestrais relativas ao último trimestre de 2016, depois de ter publicado a estimativa rápida em 14 de fevereiro.

Segundo a estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais, "em 2016, o PIB aumentou 1,4% em volume, menos 0,2 pontos percentuais do que o verificado no ano anterior, refletindo a redução do investimento e, em menor grau, a desaceleração do consumo privado".