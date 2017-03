Actualidade

Os casinos de Macau fecharam fevereiro com receitas de 22.991 milhões de patacas (2.724 milhões de euros), um aumento de 17,8% face ao período homólogo de 2016, indicam dados oficiais hoje divulgados.

Esta é a maior subida desde fevereiro de 2014, segundo os dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em termos acumulados, os casinos tiveram, nos primeiros dois meses do ano, receitas de 42.246 milhões de patacas (5.007 milhões de euros), mais 10,6% em comparação com o mesmo período do ano passado.