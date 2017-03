Actualidade

A partir de temas ligados ao mar, o 'designer' Luís Buchinho apresenta hoje, na semana da moda de Paris, as suas novas propostas de pronto-a-vestir, no âmbito do roteiro internacional do Portugal Fashion.

Luís Buchinho mostra a sua nova coleção para o outono/inverno 2017-2018, pelas 16:30 locais (15:30 em Lisboa).

"This is the sea" ("Isto é o mar", em inglês) é o nome da coleção que Luís Buchinho vai levar à Garage Lübeck, um espaço que habitualmente acolhe intervenções artísticas, onde o criador recorre a "associações marítimas para desenvolver uma linha urbana com peças intemporais, resistentes à intempérie e à passagem do tempo", explicou à agência Lusa Rafael Rocha, diretor de comunicação do Portugal fashion, projeto da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) que apoia a moda portuguesa.