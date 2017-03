Actualidade

O Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa - FESTin dedica às mulheres a oitava edição, que hoje começa em Lisboa, numa parceria com a programação da Capital Ibero-Americana de Cultura.

As responsáveis pelo festival, Adriana Niemeyer e Leia Teixeira, anunciaram, em conferência de imprensa no começo de fevereiro, que o FESTin contará com a exibição de mais de 70 filmes, entre hoje e a próxima semana no cinema São Jorge.

Por ser dedicado às mulheres e à relação com o cinema e audiovisual, destacam-se os documentários "Langidila, diário de um exílio sem regresso" (Angola), de José Rodrigues e Nguxi dos Santos, sobre a nacionalista Deolinda Rodrigues, e "Mulheres que cuidam de mulheres" (Brasil), de Otavio Chamorro e Fábio Brasil.