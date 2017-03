Actualidade

A definição de políticas públicas para o futuro da economia da floresta e do ordenamento do território nacional vai estar em debate num seminário que o Conselho Económico e Social (CES) organiza na quinta-feira, em Mação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Conselho, António Correia de Campos, disse que o seminário vai contar com a participação de diversas entidades e dos parceiros sociais representados no CES.

O objetivo é "promover a discussão com múltiplas perspetivas - técnicas, económicas e sociais - que reforcem a sustentabilidade socioeconómica e ambiental do setor, no médio prazo, contribuindo para melhor ordenamento do território".