Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o PSI20, o índice de referência, a subir 0,27%, para os 4.660,28 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI20 a subir 0,29% para 4.647,90 pontos, animada pelas ações do BCP que valorizaram 3,43%, para 0,1507 euros.

O índice PSI-20 terminou assim o mês de fevereiro com um ganho acumulado de 3,86%, tendo recuperado na fase final, apesar de ter estado a cair ao longo da sessão de hoje, com 11 títulos a subir, cinco a descer e um inalterado, as ações da 'holding' Sonae, nos 0,829 euros.