Actualidade

O filme "Negação" abre, a 28 de março, no Cinema S. Jorge, em Lisboa, a quinta edição da Judaica - Mostra de Cinema e Cultura, que também vai decorrer em Cascais, Belmonte e Castelo de Vide, foi hoje anunciado.

A quinta edição da Judaica começa com o filme baseado no livro "History on Trial: My Day in Court With a Holocaust Denier" ("História de um processo: A minha jornada em tribunal com um 'negacionista' do Holocausto", em tradução livre), sobre a luta da historiadora Deborah Lipstadt, pela verdade dos factos, contra o revisionismo do escritor David Irving.

A historiadora norte-americana, após a publicação da sua obra "Denying the Holocaust The Growing Assault on Truth and Memory" ("Negação do Holocausto: A Crescente Agressão Contra a Verdade e a Memória"), no início dos anos de 1990, foi processada por difamação pelo escritor britânico David Irving, que minimizou o caráter violento da Alemanha nazi, negou a morte de judeus em Auschwitz e a existência de campos de extermínio.