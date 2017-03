Actualidade

O avançado brasileiro Jonas, melhor marcador da edição 2015/16 da I Liga, renovou contrato com o Benfica até junho de 2019, anunciou hoje o clube tricampeão luso de futebol.

Jonas, de 32 anos, chegou ao Benfica no início da temporada de 2014/15, proveniente do Valência, clube no qual alinhou durante quatro épocas. Antes, tinha representado os brasileiros do Guarani, Santos, Grêmio de Porto Alegre e Portuguesa.

O avançado, que prolongou o seu vínculo com os 'encarnados' por mais um ano, conquistou em Portugal dois títulos de campeão nacional, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira.