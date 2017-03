Actualidade

As vendas de diamantes por Angola desceram em janeiro para 69 milhões de euros, devido à quebra em 175.000 quilates no volume exportado, indicam dados do Ministério das Finanças a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com informação relativa à arrecadação de receitas com a venda de diamantes no primeiro mês de 2017, Angola vendeu 641.983,42 quilates, por 72,8 milhões de dólares (68,7 milhões de euros), o que contrasta com os 816.993,92 quilates exportados em dezembro de 2016, que renderam na altura 82,8 milhões de dólares (78,2 milhões de euros).

O valor pago em média por cada quilate de diamante angolano subiu assim para 113,43 dólares, face aos 101,46 dólares de dezembro.