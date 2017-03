Actualidade

O futebolista brasileiro Jonas mostrou-se hoje "muito satisfeito" com o prolongamento do contrato com o Benfica e assegurou que espera conquistar mais títulos com a camisola dos 'encarnados'.

"Estou muito feliz por aumentar o tempo que vou ficar aqui", disse o avançado brasileiro à BTV, acrescentando que a sua alegria por estar na Luz "se nota dentro de campo".

Jonas, que chegou ao Benfica em 2014, proveniente do Valência, tinha contrato com os 'encarnados' até final da temporada 2017/2018.