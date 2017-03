Actualidade

A China vai extinguir 500.000 empregos este ano na indústria pesada, sobretudo nos setores do aço e do carvão, visando reduzir o excesso de capacidade de produção que causou a queda dos preços em todo o mundo.

O ministro chinês dos Recursos Humanos e Segurança Social, Yin Weimin, disse hoje que Pequim vai apoiar os trabalhadores despedidos, transferindo-os para novos postos de trabalho, a iniciar a sua própria empresa ou a reformarem-se.

Pequim está a encetar uma transição no modelo económico chinês, visando reduzir a dimensão de indústrias, vistas como "improdutivas", nomeadamente as do aço, carvão, alumínio, cimento e vidro, em que a produção supera a procura.