O Centro de Criação Contemporânea Olivier Debré, uma obra do ateliê português Aires Mateus, vai abrir portas ao público no dia 11 de março, na cidade francesa de Tours.

O projeto dos irmãos Aires Mateus parte de um edifício histórico, criando três espaços de exposição que jogam com a leveza das linhas de transparência e com o peso das paredes de pedra, pretendendo manter-se aberto e "em diálogo" com a cidade, explicou à agência Lusa o arquiteto Manuel Aires Mateus.

"É uma obra que parte de um edifício preexistente, em que conservámos a parte frontal, que era um grande volume e que nos interessa pela sua presença no tempo, mas também a presença naquele lugar. Esse grande volume também resolvemos homenageá-lo, transformando-o num grande vazio muito transparente e muito comunicante com o entorno, com a cidade", descreveu Manuel Aires Mateus à agência Lusa.