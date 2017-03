Offshore

O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio admitiu hoje ter tido "conversas" com os ministros das Finanças a quem respondeu sobre 'offshore', mas centrou em si o acompanhamento da matéria enquanto esteve no Governo.

"Admito que tenha tido conversas com os ministros das Finanças sobre as questões em geral do combate à evasão fiscal", sustentou Núncio, referindo-se a Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque, que foram os governantes com a pasta das Finanças no executivo PSD/CDS-PP a quem respondia diretamente.

Depois, em audição no parlamento, o antigo governante viria a acrescentar que os paraísos fiscais eram "matéria" por si acompanhada "em particular" dentro do executivo, reiterando a responsabilidade política em exclusivo da não publicação de certas estatísticas sobre transferências para 'offshore'.