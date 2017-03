Actualidade

O candidato presidencial francês, François Fillon, disse hoje que vai ser acusado de ter criado empregos falsos para a mulher e os filhos, mas que mantém a candidatura às eleições de 23 de abril.

François Fillon revelou hoje em Paris que "vai encontrar-se com os magistrados" no próximo dia 15 de março e negou as acusações.

O candidato presidencial francês François Fillon adiou hoje uma visita à Feira de Agricultura de Paris, sem prestar qualquer justificação para o cancelamento da ação de campanha tendo mais tarde anunciado que iria fazer uma declaração pública.