Actualidade

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária (APEMIP) alertou hoje para o "preço bem elevado" que o país pode pagar com as eventuais mexidas no regime fiscal para residentes não habituais.

"Fazer mexidas será uma atitude ingénua, que poderá ter um preço bem elevado para o país, pois se nós não o sabemos aproveitar, outros, com certeza, saberão", considerou, em comunicado, o presidente da APEMIP, Luís Lima.

Os avisos da APEMIP surgem depois de o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter afirmado na semana passada que "vai tomar medidas" para "enquadrar" os benefícios fiscais atribuídos a cidadãos estrangeiros, numa reposta a críticas da sua homóloga sueca.