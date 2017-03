Offshore

O PS sublinhou hoje que a saída de 10.000 milhões de euros para 'offshore' é um "assunto grave" sobre o qual o partido quer ouvir "mais pessoas", com o antigo governante Paulo Núncio a acusar os socialistas de demagogia.

"Vamos ouvir mais pessoas. Este assunto é um assunto grave", vincou o deputado do PS Eurico Brilhante Dias, falando na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, que hoje ouve o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do executivo PSD/CDS-PP, Paulo Núncio, e o atual titular da pasta no Governo do PS, Fernando Rocha Andrade.

O PS aproveitou a audição de Núncio, a primeira das duas, para atacar o anterior executivo por não fazer o "trabalho suficiente" na matéria das 'offshore', mais a mais numa altura em que se deu um "aumento de impostos, corte de pensões e corte de salários".