Offshore

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio admitiu hoje no parlamento que deu uma "não autorização" de publicação das estatísticas sobre as transferências para as 'offshore', considerando que não era obrigado legalmente a fazê-lo.

"Não foi dada resposta porque eu não dei autorização ou 'ok' para que fossem publicadas", disse o antigo governante, em resposta à deputada do Bloco de Esquerda (BE) Mariana Mortágua, que o questionou sobre o pedido feito em 2011 pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para a divulgação de dados estatísticos sobre a transferência para as 'offshore'.

Os pedidos feitos em 2011 e 2012 pelo então diretor-geral da AT, Azevedo Pereira, receberam a resposta "visto" por parte do então secretário de Estado. "O que quer isso dizer", questionou Mariana Mortágua, tendo Paulo Núncio respondido: "Quer dizer isso mesmo, que vi".