Offshore

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio reiterou hoje que a responsabilidade política da não publicação de estatísticas sobre transferências para 'offshore' é "exclusivamente" sua e "nunca" falou da situação aos ministros a quem respondeu.

"Nunca discuti a questão da não publicação de estatísticas com o ministro Vítor Gaspar e a ministra Maria Luís Albuquerque", vincou Paulo Núncio, que respondia a perguntas da deputada do CDS-PP Cecília Meireles na Comissão parlamentar do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

Antes, já o antigo governante - que foi secretário de Estado no recente executivo PSD/CDS-PP - havia reconhecido ter tido "conversas" com os ministros das Finanças a quem respondeu, mas foi só depois de mais de duas horas de audição que foi mais perentório: "É uma responsabilidade minha que só a mim me cabe. Nunca foi discutida nem partilhada com eles", referiu, aludindo a Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque.