A SAD do Boavista considera "sensacionalista" a notícia, publicada hoje, de que esteja à beira da falência devido a uma decisão do Tribunal da Relação do Porto favorável aos seus credores minoritários.

"O acórdão do Tribunal da Relação a que a notícia se refere, que contrariou uma primeira sentença da 1ª Instância favorável a esta SAD, ainda não transitou em julgado, pois foi já objeto de recurso, que acreditamos terá vencimento", afirma, em comunicado, a administração da SAD 'axadrezada'.

O Boavista recorreu já de tal decisão para o Supremo Tribunal de Justiça e, no comunicado, refere que, "em qualquer caso, tal decisão diz apenas respeito a uma pequena minoria dos credores privados, aqueles que votaram desfavoravelmente o procedimento Sireve".