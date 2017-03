Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse hoje que a ANA vai analisar se a operação de carga vai ficar concentrada no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ou será partilhada com a infraestrutura complementar do Montijo.

"A ANA [Aeroportos de Portugal], no contexto da apresentação da proposta relativa ao aeroporto complementar [Montijo], deve propor uma alteração ao plano estratégico, onde há de incluir também esta dimensão [operação de carga]", disse Pedro Marques, na comissão parlamentar de inquérito de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde está a ser ouvido.

Pedro Marques considera que esta "é a fase certa para afinar, ajustar se essa operação de carga aérea deve ser partilhada entre o aeroporto principal e o complementar ou se deve ficar concentrada no aeroporto principal".