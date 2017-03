Actualidade

O FC Porto retomou hoje a preparação da receção ao Nacional, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, após um dia de folga, ainda sem os lesionados Herrera e Corona e com o reforço de quatro 'bês'.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', os mexicanos Herrera, suturado há uma semana com 17 pontos a duas feridas no pé esquerdo, e Corona, que sofreu no domingo uma entorse traumática, prosseguem o tratamento às respetivas lesões.

No sentido inverso ao das ausências de Héctor Herrera e Jesús Corona, o treinador Nuno Espirito Santo contou com os 'bês' Raúl Gudiño, Fernando Fonseca, Verdasca e Rui Moreira nos trabalhos da equipa principal.