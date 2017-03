ANMP

O processo de integração de trabalhadores com vínculo precário nos quadros das autarquias locais pode ser iniciado ainda este ano, disse hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

A Associação está "a trabalhar com os seus associados [os municípios] e com o Governo" no processo de "levantamento dos instrumentos de contratação de natureza temporária na administração pública, no qual vão ser integrados os municípios", devendo a respetiva legislação ser aprovada este ano, afirmou Manuel Machado, que falava aos jornalistas, hoje, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP.

O trabalho dos municípios com o Governo - que tem como "objetivo central" assegurar "a estabilidade laboral dos prestadores de serviços nas autarquias locais, tal como na administração pública em geral" - visa desenvolver o "processo legislativo que permite" fazer a integração de trabalhadores em situação de precariedade, "em boa e devida forma, no decurso deste ano, previsivelmente até final do ano", adianta Manuel Machado.