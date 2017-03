Offshore

Os grupos parlamentares de "Os Verdes", PS e BE vão requerer hoje um debate de atualidade na reunião plenária da Assembleia da República sobre a polémica da publicitação de transferências de capital para "offshore".

Segundo fontes parlamentares, como os três partidos tinham declarações políticas sobre o mesmo tema, serão invocados os pontos 10.º e 11.º do 72.º do regimento do parlamento, realizando-se assim um debate de atualidade sobre o assunto, com ecologistas, socialistas e bloquistas a abdicarem das respetivas declarações políticas.

De manhã, na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio esteve a ser ouvido sobre a temática e admitiu que deu uma "não autorização" de publicação das estatísticas sobre as transferências para as 'offshore', considerando que não era obrigado legalmente a fazê-lo.