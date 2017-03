RTP1

A partir do dia 4, todos os sábados ao meio-dia, em 5 minutos, o Chef Hélio Loureiro e a nutricionista da Faculdade de Ciências da Alimentação e Nutrição da Universidade do Porto Patrícia Padrão (FCNAUP) vão mostrar uma receita selecionada pela sua criatividade e qualidade a nível nutricional.

São ao todo 25 pratos principais e 5 sopas. Numa altura em que há um aumento do número de programas dedicados à culinária na televisão portuguesa, o programa Nutriciência pretende aproveitar o interesse dos telespectadores por esta área. Cada episódio, para além da receita, vai dar a conhecer uma curiosidade nutricional sobre um ingrediente ou característica em particular. "As receitas são tradicionais e utilizam alimentos tipicamente portugueses, do nosso dia-a-dia", descreve a docente da FCNAUP. O programa mostra como preparar várias receitas regionais típicas, aumentando os hortícolas e diminuindo o sal, nem por isso comprometendo o seu sabor.

O programa "Nutriciência" recebe o nome do projeto que o criou. O "Nutriciência: Jogar, Cozinhar e Aprender" tem como objetivo informar sobre a importância de aumentar o consumo de hortofrutícolas, de reduzir a ingestão de sal e também de açúcar, sensibilizando as crianças entre os 3 e os 5 anos de idade e as suas famílias para esta temática.

Para isso, o projeto da Universidade do Porto criou uma plataforma online na qual cerca de 1500 famílias pertencentes a Misericórdias de norte a sul do país se registaram e responderam a vários desafios. Um deles foi pensar em receitas. Os participantes tiveram ainda de as cozinhar em família, empratar e fotografar. O último passo foi submeter as receitas na plataforma para serem avaliadas pela equipa de nutrição do projeto que recebeu ao todo mais de 700 propostas.