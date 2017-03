Actualidade

O presidente do Tribunal Constitucional reuniu-se hoje com os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais à porta fechada sobre as "dificuldades" daquele tribunal na fiscalização das contas dos partidos e sobre a "eficiência" do processo.

O juiz conselheiro Manuel da Costa Andrade esteve reunido cerca de duas horas com os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, presidida pelo socialista Bacelar de Vasconcelos, e no final recusou prestar declarações aos jornalistas sobre o conteúdo da reunião, dizendo apenas que foi "uma sessão de trabalho".

Questionado sobre o teor do encontro, Bacelar Vasconcelos referiu a necessidade de os deputados "captarem algum `feedback´" sobre a aplicação das leis do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e adiantou que a comissão assumiu "o compromisso" de dar sequência "às revisões legislativas que se impuserem".