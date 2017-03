Actualidade

Horácio Franco, oito vezes campeão de ralis dos Açores, morreu hoje, aos 63 anos, disse hoje à agência Lusa o ex-campeão nacional de ralis Ricardo Moura.

"É um dia muito triste, não só para o automobilismo, é um dia muito triste para os Açores. O senhor Horácio era uma referência da Região, um homem lutador, um verdadeiro guerreiro, uma pessoa com uma força de vontade e com uma determinação incrível no desporto automóvel. É a maior referência de todos os tempos no automobilismo açoriano, foi para mim um grande ídolo, uma grande inspiração e por isso é um dia muito triste mesmo", lamentou Ricardo Moura.

Horácio Franco, natural de Ponta Delgada, era empresário no sector do turismo e vice-presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e foi considerado por muitos como o melhor piloto açoriano de todos os tempos (Corrige no primeiro parágrafo o nome do ex-campeão nacional de ralis, Ricardo Moura e não Horácio Franco).