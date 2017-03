Actualidade

As entradas no Museu Coleção Berardo, em Belém, vão passar a custar cinco euros a partir de 01 de maio, com entrada gratuita ao sábado, durante todo o dia, revelou hoje à agência Lusa fonte desta entidade.

De acordo com o museu, instalado no Centro Cultural de Belém (CCB), este bilhete único permitirá o acesso a todas as exposições do Museu Coleção Berardo, e as crianças até aos seis anos ficam isentas de pagamento.

O Museu Berardo abriu em junho de 2007 - com entradas gratuitas desde então - e um acervo inicial de 862 obras da coleção de arte do empresário José Berardo avaliadas um ano antes em 316 milhões de euros pela leiloeira internacional Christie's.