Actualidade

O despiste de um camião articulado, na saída para a A28 na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, causou hoje um ferido e obrigou ao corte de trânsito, adiantou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O motorista sofreu "várias escoriações" e, por precaução, foi transportado para o hospital, depois de ter sido imobilizado e estabilizado no local do acidente, referiu.

O trânsito está cortado nessa via da VCI junto ao nó de Francos, estando a ser desviado para a rotunda do Bessa devido aos trabalhos de remoção do camião - que transportava aparas de madeira - e limpeza do pavimento, sustentou a fonte.