Actualidade

A nova coleção de Luís Buchinho, inspirada no litoral português, foi hoje apresentada em Paris, pretendendo ser uma "roupa resistente à erosão do tempo" e que "sobrevive à tendência de moda".

"Quis criar um pouco uma sensação de roupa resistente à erosão do tempo, à intempérie, e criar com isso uma proposta muito urbana, onde as peças têm todas um caráter de proteção em quase todos os coordenados, e roupa que tem um lado que sobrevive à tendência de moda e que ultrapassa muito o espaço temporal", disse à agência Lusa o designer português.

Para sugerir essa resistência, Luís Buchinho privilegiou "mais materiais técnicos nesta coleção", com muitos 'nylons', gabardines de algodão tratadas com 'foil' para efeitos de cabedal, "um reinterpretar da flanela de xadrez típica das camisas de pescador" e "alguns feltros de lã também com tratamentos para parecerem envelhecidos".