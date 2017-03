Reality show

‘Sister Wives’ a série que conta a história do polígamo Kody Brown, está de volta ao TLC com a sétima e mais recente temporada. Kody e as suas quatro mulheres vivem aventuras e dramas que têm vindo a cativar os espetadores com a sua vida de partilha de um só marido. O que irá reservar a nova temporada? ‘Sister Wives S7’ estreia no TLC no dia 02 de março a partir das 19h05.



o TLC estreia a sétima e mais recente temporada de ‘Sister Wives’, no dia 2 de março a partir das 19h05. Tudo começa com um episódio especial ‘Sister Wives: The Story so Far’, em que é lançado um olhar a todos os altos e baixos dos últimos anos das vidas do polígamo Kody Brown e das suas quatro mulheres, Meri, Janelle, Christine e Robyn.

Logo depois, às 19 horas, chega o primeiro e mais recente episódio da sétima temporada. À primeira vista, os Brown são uma grande família típica Americana – a não ser o facto de o pai e marido, Kody, ser um polígamo com quarto esposas – Meri, Janelle, Christine e Robyn – com o número de filhos sempre a aumentar. Este ano, os Brown estão ocupados a preparar o casamento de Madison, e enquanto Kody tenta resolver as coisas entre Meri e Mariah, rapidamente se apercebe de que a sua própria relação com a primeira mulher, Meri, tem sérios problemas. Irão os preparativos para o casamento de Madison e Caleb aproximar a família ou irá o stress provar-se demasiado?