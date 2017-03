Actualidade

O consumo de eletricidade caiu 4,2% em fevereiro em relação ao mês homólogo de 2016, devido às temperaturas acima do habitual para a época e a variação do número de dias úteis, de acordo com dados da REN.

Segundo dados da gestora da rede elétrica, em fevereiro o consumo de energia elétrica recuou 4,2% para 4.028 GWh, face ao mês homólogo do ano anterior, principalmente devido ao facto de 2016 ter sido bissexto (mais dias úteis) e às temperaturas acima do habitual registadas em 2017, o que reduz o consumo de eletricidade.

Corrigidos os efeitos de temperatura e do número de dias úteis, o consumo de eletricidade aumentaria 0,9% em fevereiro.