A coreógrafa Madalena Victorino, distinguida hoje com o Prémio Universidade de Coimbra (UC), prometeu dançar "até ao fim da felicidade" e do amor pela arte que preenche os seus dias desde a juventude.

Na cerimónia em que recebeu o prémio, na Sala dos Capelos da UC, Madalena Victorino citou uma das mais célebres canções do compositor canadiano Leonard Cohen, falecido em novembro, aos 82 anos - "Dance me to the end of love" ("Dança comigo até ao fim do amor") - para proclamar a sua dedicação total à dança.

"É assim que vejo as coisas: dançar, dançar, dançar-me até ao fim de tudo. Até ao fim da felicidade e do amor que tenho pela dança, como Leonard Cohen canta na sua belíssima canção", afirmou, perante o claustro doutoral, incluindo investigadores e professores de todas as faculdades, além de convidados, trabalhadores e alunos da instituição universitária.