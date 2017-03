Actualidade

Cerca de 20 inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) estão hoje na RTP desde manhã, no âmbito de uma ação inspetiva contra a precariedade, disse fonte da Comissão de Trabalhadores (CT) da empresa à Lusa.

"Desde manhã que perto de 20 inspetores da ACT estão na RTP", afirmou a mesma fonte, acrescentando que esta operação acontece no âmbito de "uma ação coletiva contra a precariedade do setor".

Segundo a mesma fonte, as inspeções visam detetar casos de falsos recibos verdes.