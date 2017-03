Actualidade

O reitor da Universidade de Coimbra (UC), João Gabriel Silva, disse hoje que a contratação de novos professores é atualmente o "maior desafio" da instituição.

"O nosso maior desafio atual é conseguir, com o máximo de qualidade, manter um ritmo regular de contratação de novos professores e de abertura de lugares para progressão na carreira docente", afirmou o reitor da mais antiga universidade portuguesa, que hoje comemorou 727 anos.

João Gabriel Silva saudou "a vontade política do Governo de criar condições para que o uso quase indiscriminado de bolsas de pós-doutoramento dê lugar a contratos de trabalho, com todas as garantias sociais que lhe estão associadas" para futuro.