Actualidade

Os elefantes africanos em estado selvagem dormem em média duas horas por dia e passam regularmente dois dias em claro, segundo um estudo divulgado hoje na revista científica PLOS One.

Os elefantes africanos são o maior animal terrestre e supostamente quanto maiores são os mamíferos menos tendem a dormir. No entanto muitos estudos sobre o sono do elefante nunca foram precisos, quer por serem feitos com elefantes cativos quer por não distinguirem com precisão o repouso do sono.

Paul Manger, da Universidade de Witwatersrand, África do Sul, e outros investigadores analisaram em detalhe o sono dos elefantes em estado selvagem no parque nacional Chobe, no Botswana, durante mais de um mês.