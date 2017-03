Actualidade

O Presidente da República e o primeiro-ministro saudaram hoje a apresentação pela Comissão Europeia do Livro Branco sobre o futuro da Europa, tema central da agenda da cimeira de Roma, que se realizará em 25 deste mês.

Numa mensagem publicada no 'site' da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa refere que no Livro Branco se traçam cinco cenários distintos sobre a evolução da União Europeia, com 27 Estados-membros, até 2025.

"O Presidente da República saúda esta relevante contribuição para o debate sobre o futuro da Europa, no qual será indispensável envolver os europeus. Na opinião do Presidente da República, este processo é uma oportunidade única para que a Europa repense e decida, com coragem e visão de longo prazo, o seu próprio futuro, um futuro democrático, próspero e justo para os europeus, para Portugal e para os portugueses", salienta Marcelo Rebelo de Sousa.