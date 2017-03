Desporto

O treinador espanhol Luis Enrique anunciou hoje que vai abandonar o FC Barcelona no final da temporada, justificando a sua opção com o facto de precisar de descansar do futebol.

"Não serei treinador do FC Barcelona na próxima época", disse o técnico no encerramento da conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo do 'Barça' por 6-1 sobre o Sporting de Gijón, em encontro da 25.ª jornada da liga espanhola de futebol.

Luis Enrique, que orientou o emblema catalão nas últimas três temporadas, explicou que precisa de descansar.